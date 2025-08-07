На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка продавала соседу-педофилу фото маленькой дочери

В Барнауле мать продавала соседу фотографии голой семилетней дочери
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Барнауле мать фотографировала свою семилетнюю дочь и продавала снимки соседу, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

За изготовление и распространение порнографических материалов с несовершеннолетней под суд попали 60-летний мужчина и его 27-летняя соседка, которая совершила преступление против половой неприкосновенности родной дочери.

Было установлено, что жительница Барнаула близко общалась со своим соседом и по просьбе мужчины стала фотографировать семилетнюю дочь. С января по июнь 2024 года женщина пересылала ему получившиеся снимки за денежное вознаграждение.

О происходящем узнали в полиции, сотрудники изъяли у нерадивой матери двоих дочерей и возбудили против нее и заказчика детского порно уголовное дело. В итоге подсудимый получил 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а женщине назначили 14 лет колонии общего режима.

Ранее учитель генерировал порно с учениками с помощью нейросети и делился им с педофилами.

