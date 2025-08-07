На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на НПЗ

Оперштаб Краснодарского края: на НПЗ в Афипском ликвидировали возгорание
true
true
true
close
МЧС России/РИА Новости

Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в поселке Афипском в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Из заявления следует, что пожар начался в результате падения обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На объекте загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата.

«На место ЧП оперативно прибыли пожарные подразделения. Они локализовали возгорание на площади 250 квадратных метров», — подчеркнули в оперативном штабе.

Там добавили, что к 7:38 мск специалистам удалось ликвидировать открытое горение. Чуть позже — в 8:21 мск — пожар полностью потушили.

«Пожару присвоили четвертый ранг сложности», — уточняется в заявлении.

Утром 7 августа министерство обороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны за ночь сбили 82 украинских дрона. В частности, в Краснодарском крае перехватили девять БПЛА.

Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, обломки одного из беспилотников упали в Славянске-на-Кубани. В результате пострадал находившийся на улице мужчина.

Ранее в Волгоградской области в результате атаки БПЛА произошел пожар на железнодорожной станции.

