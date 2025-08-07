Врач рассказала, о чем сигнализируют постоянные синяки на теле

Появление синяков на теле без очевидных причин может говорить о различных патологиях, в том числе о нарушении свертываемости крови. Об этом Pravda.Ru рассказала врач терапевт-иммунолог Ирина Ярцева.

По ее словам, такую реакцию могут давать препараты, разжижающие кровь. Если человек их не принимает, ему стоит обратиться к врачу и пройти базовую диагностику, чтобы проверить свертываемость крови.

«Всегда идите к терапевту в первую очередь — это первое. Потом. Если он увидит, что есть патология в общем анализе крови и при этом в свертываемости, он направит уже к гематологу», — сообщила Ярцева.

Врач отметила, что постоянные синяки могут возникать и на фоне хронических проблем с желудочно-кишечным трактом, в том числе у людей, страдающих от алкоголизма, а также анемии.

Главный врач центра хронических болезней Golden Care Анастасия Гольцман до этого говорил, что беспричинные синяки, частое кровотечение из носа, кровоточивость десен, а также проблемы с остановкой крови при мелких травмах могут указывать на гемофилию.

