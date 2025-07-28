Ребенок с синяками прятался от жестоких родителей в самарской ветклинике

В Самаре семилетний мальчик прятался от жестоких родителей в ветклинике и просил спасти его от семьи. Об этом kp.ru рассказала сотрудница клиники Татьяна Давыдкина.

Из ее публикации в соцсетях следует, что в первый раз ребенок пришел в ветеринарную клинику 14 июля. На руках и ногах у него были свежие синяки и ссадины.

«Такой маленький, всего метр с кепкой. Одежда рваная, грязная, а глаза — как у загнанного волчонка», — вспоминает Татьяна.

Оказалось, что ребенок живет неподалеку, но дома ему приходится трудно. Родители бьют сына и морят голодом. Когда история повторилась, и мальчик вновь спрятался в клинике, туда явился его отец. Он был в грязной одежде и вел себя неадекватно. Мужчина стал кричать на сына матом и силой повел его домой.

«Потом мальчик пришел к нам еще раз, его состояние было ужасным. В последний раз у Никиты давление зашкаливало: 130 на 70, пульс 150. Мы все очень перепугались – это же ребенок! Вызвали полицию, потому что уже не знали, куда обращаться. Ребенка надо было срочно спасать. Приехала сотрудница ПДН, забрала малыша и… Отвезла его обратно к родителям! В этот ад!» — возмущается горожанка.

О проблемной семье, в которой воспитывается мальчик, полиция и опека знают давно, но не предпринимают никаких действий. Супруги и их дети живут в общежитии и официально признаны семьей, находящейся в трудной жизненной ситуации. Однако, по мнению властей, предпосылок для лишения родительских прав пока не было. В этот раз в отношении матери мальчика составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее опекун запрещал приемному сыну спать и заставлял мыться на улице в холодное время года.