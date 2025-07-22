Врач объяснил, как распознать гемофилию

Беспричинные синяки, частое кровотечение из носа, кровоточивость десен, а также проблемы с остановкой крови при мелких травмах могут указывать на гемофилию. Об этом в беседе с РИАМО рассказала главный врач центра хронических болезней Golden Care Анастасия Гольцман.

К слову, как сообщили газете «Известия» во Всероссийском обществе гемофилии, с начала 2025 года минимум в девяти регионах возникли перебои с выдачей препаратов для граждан, страдающих этим заболеванием. Речь идет о Московской, Саратовской, Тверской, Орловской, Смоленской областях, Татарстане, Башкирии, Пермском и Красноярском краях.

«Если у человека появились кровотечения или другие признаки гемофилии, стоит проверить свое здоровье. Любой врач — терапевт, педиатр или другой специалист — может заметить проблему и отправить к гематологу для подробного обследования», — сказала Гольцман.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день существует лечение, которое может серьезно улучшить жизнь людей с гемофилией. Однако, по ее словам, полностью вылечить это заболевание пока невозможно.

Гемофилия — недуг, окруженный ореолом мистики и трагизма. «Королевская болезнь», которой страдали потомки английской королевы Виктории, в том числе сын российского царя Николая II. Заболевание вызывает проблемы со свертываемостью крови и часто приводит к кровоизлияниям в суставы, внутренние органы и мозг. Патология передается по женской линии, но проявляется в основном у мужчин. О том, как борется с гемофилией современная медицина, «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, профессор Вадим Птушкин.

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