На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, как распознать гемофилию

Врач Гольцман: беспричинные синяки могут указывать на гемофилию
true
true
true
close
Unsplash

Беспричинные синяки, частое кровотечение из носа, кровоточивость десен, а также проблемы с остановкой крови при мелких травмах могут указывать на гемофилию. Об этом в беседе с РИАМО рассказала главный врач центра хронических болезней Golden Care Анастасия Гольцман.

К слову, как сообщили газете «Известия» во Всероссийском обществе гемофилии, с начала 2025 года минимум в девяти регионах возникли перебои с выдачей препаратов для граждан, страдающих этим заболеванием. Речь идет о Московской, Саратовской, Тверской, Орловской, Смоленской областях, Татарстане, Башкирии, Пермском и Красноярском краях.

«Если у человека появились кровотечения или другие признаки гемофилии, стоит проверить свое здоровье. Любой врач — терапевт, педиатр или другой специалист — может заметить проблему и отправить к гематологу для подробного обследования», — сказала Гольцман.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день существует лечение, которое может серьезно улучшить жизнь людей с гемофилией. Однако, по ее словам, полностью вылечить это заболевание пока невозможно.

Гемофилия — недуг, окруженный ореолом мистики и трагизма. «Королевская болезнь», которой страдали потомки английской королевы Виктории, в том числе сын российского царя Николая II. Заболевание вызывает проблемы со свертываемостью крови и часто приводит к кровоизлияниям в суставы, внутренние органы и мозг. Патология передается по женской линии, но проявляется в основном у мужчин. О том, как борется с гемофилией современная медицина, «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, профессор Вадим Птушкин.

Ранее россиянам рассказали, как узнать о предрасположенности к наследственным заболеваниям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами