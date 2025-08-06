На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы продукты, мешающие похудению

Nature: готовые блюда и фабричные сладости замедляют процесс похудения
true
true
true
close
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Даже при соблюдении здоровой диеты рацион, насыщенный фабричными сладостями, готовыми продуктами и мясными закусками, может препятствовать снижению веса. К такому выводу пришли британские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

В эксперименте приняли участие 55 взрослых. В течение восьми недель они питались преимущественно минимально обработанными продуктами, а затем столько же — продуктами глубокой переработки (UPF). В такую еду, как правило, добавляют красители, эмульгаторы, стабилизаторы и ароматизаторы, чтобы готовый продукт дольше хранился, был вкуснее и привлекательнее.

В обеих типах диет соотношение белков, жиров и углеводов было одинаковым. Участникам доставляли готовые блюда, но размер порций и время приема пищи они выбирали сами.

Результаты показали: при употреблении минимально обработанных продуктов участники теряли в среднем 1,84 кг, а на «UPF-диете» — 0,88 кг. Только в первой группе наблюдалось снижение общей жировой массы и сокращение объема висцерального жира, окружающего внутренние органы. Кроме того, у испытуемых на диете без UPF снижалась тяга к еде и желание перекусывать.

Точные причины этого эффекта пока не установлены. Исследователи предполагают, что UPF легче усваиваются из-за своей текстуры и структуры, что мешает формированию чувства насыщения. Кроме того, важную роль могут играть добавки, особенности термической обработки и влияние на микробиоту кишечника.

Ранее россиянам рассказали об омолаживающих свойствах грибов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами