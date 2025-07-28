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Фитнес-эксперт назвал причины неудач в похудении

Фитнес-эксперт Каневский: нехватка терпения может привести к неудаче в похудении
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Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Нехватка терпения может быть причиной неудачи в процессе похудения. Об этом «Москве 24» рассказал обозреватель, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский.

Он отметил, что снижение веса является длительным процессом, для которого требуется большая работа. В норме в месяц для стабильного результата можно терять около 2-3 кг. Медленное достижение цели может быть вызвано неправильным режимом тренировок и их интенсивностью, а также питанием.

«Питание занимает 70 процентов в борьбе с лишним весом. Ведь есть люди, которые ошибочно полагают, что если начали тренироваться, то могут себе позволить есть столько, сколько и раньше. Это не так, особенно при ожирении», — подчеркнул Каневский.

По его словам, для похудения важны и силовые тренировки, потому что они ускорят метаболизм и позволят сжигать больше калорий.

Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский до этого говорил, что обеднение рациона — ошибка, которую часто допускают худеющие люди. Рацион, по его словам, всегда должен быть богат жирами, углеводами, белками, а также макро- и микронутриентами.

Ранее врач назвал бесполезной популярную добавку для похудения.

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