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Мужчина угнал 8 автомобилей во время путешествий, чтобы не платить за билеты домой

SCMP: китаец угнал 8 машин, чтобы не платить за билет домой
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Константин Чалабов/РИА Новости

В Китае мужчина угнал восемь автомобилей во время путешествия, чтобы не платить за авиабилеты домой, пишет South China Morning Post.

По данным расследования, 26-летний мужчина отправился в самостоятельное путешествие по стране. Однако, находясь в одной из южных провинций, он столкнулся с проблемой: у него не хватало денег на дорогу домой. Вместо того чтобы купить билет на самолет или поезд, турист решил угнать автомобиль, чтобы добраться до родного города.

Всего за время своего передвижения в сторону дома китаец был причастен к краже восьми автомобилей, преимущественно моделей среднего класса, оставленных без присмотра. Его действия были раскрыты после серии совместных операций полиции нескольких провинций, включая Гуандун, Цзянсу и Шаньдун. Мужчину задержали по подозрению в нескольких эпизодах угона и неправомерного завладения чужим имуществом.

Сейчас путешественник находится под стражей и ожидает приговора суда.

Ранее путешественника с лишним весом сняли с рейса из-за требований дать ему более комфортное место.

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