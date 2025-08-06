проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали неочевидный вред от занятий спортом

Врач Антонов: спорт может вызвать три проблемы с ментальным здоровьем

true
true
true
close
Slava Dumchev/Shutterstock/FOTODOM

Хотя физическая активность в большинстве случаев полезна, у некоторых она может вызывать обратный эффект, например, вызывать зависимость, снижать самооценку и приводить к депрессии. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач-реабилитолог Кирилл Антонов.

«Первая проблема, которая может возникнуть, — это психологическая зависимость от результата. Погоня за прогрессом и внешними достижениями может формировать тревожность: если не улучшил время, вес или форму — значит, недостаточно хорош. Вторая проблема — социальное сравнение. Летом, когда многие занимаются на улице, усиливается тенденция сравнивать себя с другими. Это может вызывать комплексы и снижать самооценку, особенно у новичков», — отметил врач.

Еще одна проблема — травмы и перетренированность. По словам врача, в некоторых случаях получение травмы приводит не только к физической боли, но и к депрессии, особенно у тех, для кого спорт стал частью самоидентификации.

«Однако это не значит, что нужно отказываться от спорта. Спорт учит ставить цели и идти к ним. Даже простое стремление пробежать на 500 метров больше, чем в прошлый раз, формирует полезную привычку достигать результатов. Это напрямую влияет на самооценку: вы начинаете верить в свои силы не только в спорте, но и в других сферах жизни. Кроме того, физическая активность повышает уровень эндорфинов — «гормонов радости», которые улучшают эмоциональный фон и ослабляют симптомы депрессии. Главное — правильно оценить себя и свои возможности», — отметил врач.

Ранее российские ученые научили бактерии разлагать мазут с пляжей Анапы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами