Россиянам назвали неочевидный вред от занятий спортом

Хотя физическая активность в большинстве случаев полезна, у некоторых она может вызывать обратный эффект, например, вызывать зависимость, снижать самооценку и приводить к депрессии. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач-реабилитолог Кирилл Антонов.

«Первая проблема, которая может возникнуть, — это психологическая зависимость от результата. Погоня за прогрессом и внешними достижениями может формировать тревожность: если не улучшил время, вес или форму — значит, недостаточно хорош. Вторая проблема — социальное сравнение. Летом, когда многие занимаются на улице, усиливается тенденция сравнивать себя с другими. Это может вызывать комплексы и снижать самооценку, особенно у новичков», — отметил врач.

Еще одна проблема — травмы и перетренированность. По словам врача, в некоторых случаях получение травмы приводит не только к физической боли, но и к депрессии, особенно у тех, для кого спорт стал частью самоидентификации.

«Однако это не значит, что нужно отказываться от спорта. Спорт учит ставить цели и идти к ним. Даже простое стремление пробежать на 500 метров больше, чем в прошлый раз, формирует полезную привычку достигать результатов. Это напрямую влияет на самооценку: вы начинаете верить в свои силы не только в спорте, но и в других сферах жизни. Кроме того, физическая активность повышает уровень эндорфинов — «гормонов радости», которые улучшают эмоциональный фон и ослабляют симптомы депрессии. Главное — правильно оценить себя и свои возможности», — отметил врач.

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