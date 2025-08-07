В Бурятии во время сплава течением унесло двух туристов

В Бурятии после падения в реку не выжила туристка из Белоруссии

В Тункинском районе Бурятии двое туристов из Белоруссии упали в воду. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По данным ведомства, об инциденте стало известно от другой туристической группы, сплавлявшейся по реке Китой. Они встретили шесть путешественников из Белоруссии. В месте слияния Китоя и Билюты мужчина и женщина упали в воду. Это произошло примерно в 30 км от поселка Аршан.

В МЧС отметили, что женщина не выжила, а мужчину унесло течением. Его нашли позднее в удовлетворительном состоянии.

В конце июля в Карелии туристы пропали во время сплава в Белом море. Их маршрут проходил от гряды островов Кузова республики к Соловецкому острову Архангельской области. Туристы решили вернуться к месту отправления из-за ухудшения погоды. Четыре члена группы на парных байдарках добрались до разных островов архипелага Кузова. В поисках остальных задействовали 10 специалистов и три единицы техники.

