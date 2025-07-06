Появилось видео забега «Хибины», в ходе которого погибли два человека

Участники забега «Хибины» в Мурманской области, в ходе которого погибли два человека, показали видео с места трагедии. Кадры распространил Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, что люди бегут по тропам в заснеженной местности. По прошествии времени погодные условия ухудшаются, в связи с чем местность становится более заснеженной, а ветер усиливается.

О смерти двух участников забега утром 6 июля сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Ими оказались женщина из Санкт-Петербурга и мужчина из Москвы. Пока неизвестна причина их гибели: трагедия могла произойти из-за резкого ухудшения погоды, переохлаждения или сердечного приступа одного из них.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Организаторам может грозить до 10 лет тюрьмы. Хибины считаются одним из самых опасных горных хребтов северо-западной части России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее два бегуна скончались во время полумарафона в Казахстане из-за остановки сердца.