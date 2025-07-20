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В Карелии нашли двух туристов из группы, потерявшейся во время сплава на байдарках

В Карелии двое из числа пропавших байдарочников сами добрались до берега
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МЧС Архангельской области

В Карелии двое туристов из пропавшей во время сплава в Белом море группы смогли самостоятельно закончить маршрут и добраться до острова Соловецкий. Об этом сообщает в Telegram-канале управление МЧС по Архангельской области.

В ведомстве уточнили, что всего на байдарках сплавлялись девять человек. Четырех из них уже обнаружили. Поиски остальных продолжают сотрудники экстренных служб на двух катерах и вертолете Ми-8.

До этого в МЧС рассказали, что маршрут пропавших проходил от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову Архангельской области. Туристы решили вернуться к месту отправления из-за ухудшения погоды. Четыре члена группы на парных байдарках добрались до разных островов архипелага Кузова. В поисках остальных задействованы 10 специалистов и три единицы техники.

В начале месяца на Камчатке удалось спустя почти неделю разыскать пропавших туристов. Двое мужчин и женщина плыли на катамаране «Быстрый удод» из поселка Усть-Камчатска в неустановленном направлении и не выходили на связь в течение шести дней.

Ранее в Таиланде россиянка бросилась спасать сына и сама ушла на дно.

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