На северо-западе Китая рухнул подвесной мост, есть пострадавшие

На северо-западе Китая в уезде Чжаосу рухнул подвесной мост. Об этом сообщает Xinhua.
Как уточняется, инцидент произошел накануне вечером, когда оборвался один из тросов. Из-за этого мост накренился, и 29 человек упали с него. Пятеро не выжили, еще 22 получили легкие травмы. Их доставили в больницу.
Согласно публикации, сотрудники экстренных служб незамедлительно приступили к ликвидации последействий случившегося. Местная живописная зона была закрыта, устанавливаются причины инцидента.
В феврале в южнокорейском Чхонане (город в 80 км южнее Сеула) при строительстве скоростной автомагистрали тоже обрушился мост. Авария произошла в утром, когда строители краном перемещали конструкцию из железных балок между опорами. Под мостом в это время находились восемь рабочих, пятеро из них были ранены, а трое получили несовместимые с жизнью травмы.
Ранее мост рухнул на фоне сильных ливней на Кубани.