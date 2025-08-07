На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На северо-западе Китая рухнул подвесной мост, есть пострадавшие

В Китае из-за аварии на подвесном мосту не выжили пять человек
Xinhuanet

На северо-западе Китая в уезде Чжаосу рухнул подвесной мост. Об этом сообщает Xinhua.

Как уточняется, инцидент произошел накануне вечером, когда оборвался один из тросов. Из-за этого мост накренился, и 29 человек упали с него. Пятеро не выжили, еще 22 получили легкие травмы. Их доставили в больницу.

Согласно публикации, сотрудники экстренных служб незамедлительно приступили к ликвидации последействий случившегося. Местная живописная зона была закрыта, устанавливаются причины инцидента.

В феврале в южнокорейском Чхонане (город в 80 км южнее Сеула) при строительстве скоростной автомагистрали тоже обрушился мост. Авария произошла в утром, когда строители краном перемещали конструкцию из железных балок между опорами. Под мостом в это время находились восемь рабочих, пятеро из них были ранены, а трое получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее мост рухнул на фоне сильных ливней на Кубани.

