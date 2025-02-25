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В Южной Корее строящийся мост обрушился на рабочих

В Южной Корее при крушении моста пострадали пять рабочих
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National Fire Agency

В южнокорейском Чхонане (город в 80 км южнее Сеула) при строительстве скоростной автомагистрали обрушился мост, передает «Рёнхап».

По имеющейся информации, авария произошла примерно в 9:49 (3:49 мск), когда строители краном перемещали конструкцию из железных балок между опорами. Под мостом в это время находились восемь рабочих, пятеро из них были ранены, а трое получили несовместимые с жизнью травмы.

Как уточняет агентство, власти Южной Кореи мобилизовали все имеющиеся ресурсы экстренных служб и персонал для проведения спасательной операции и поиска возможных пропавших без вести.

4 декабря 2024 года в США железнодорожный мост рухнул во время движения поезда. Инцидент произошел около полудня недалеко от парка Эвери в Корваллисе. Поезд из 19 вагонов с азотным удобрением пересекал железнодорожный мост, когда тот разрушился. Один вагон упал в реку.

Ранее мост с грузовиками рухнул на севере Бразилии.

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