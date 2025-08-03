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Автомобильный мост рухнул на фоне сильных ливней на Кубани

В районе Горячего Ключа на Кубани рухнул автомобильный мост
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Telegram-канал «Любимый Сочи»

В районе города Горячий Ключ в Краснодарском крае рухнул пролет автомобильного моста, сообщается в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край. Обрушение произошло у села Фанагорийское, пострадавших нет

«Водителей и пассажиров 15 автомобилей, которые не могут переправиться через реку, перевезут в брод на автомобилях высокой проходимости, после спада уровня воды», — отмечается в сообщении штаба.

В самом селе Фанагорийское подтоплено 13 придомовых территорий, вода заходила в шесть домов, уточнили в штабе. Это произошло из-за того, что из берегов вышла река Чепси.

До этого на Кубани на фоне сильного ливня автобус с пассажирами упал с моста в реку. Всех 25 человек, которые в нем ехали, удалось эвакуировать живыми.

Ранее перед Крымским мостом образовалась рекордная пробка длиной 30 км.

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