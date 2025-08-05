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Полиция предупредила о риске взлома аккаунтов в мессенджерах

МВД: в переписке с другом распознать мошенника можно по непривычному поведению
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

МВД призвало граждан проявлять бдительность в случае, если в переписке в мессенджерах знакомые меняют стиль общения, поскольку это может указывать на то, что их учетная запись была взломана и переписку ведет мошенник. Об этом пишет РИА Новости.

Полиция рекомендует обращать внимание на любые непривычные особенности в поведении собеседников в чатах Telegram, WhatsApp и других подобных приложениях. Если коллега или знакомый неожиданно начинает обращаться на «вы» вместо обычного «ты», то это должно вызвать подозрения, так как при взломе учетных записей мошенники часто используют именно такой стиль общения со своими потенциальными жертвами, говорится в материалах МВД.

Также сообщается, что в ходе переписки мошенники могут использовать имя и отчество собеседника.

В целях защиты своих учетных записей сотрудники полиции рекомендуют активировать двухфакторную аутентификацию: в Telegram — в настройках конфиденциальности, в WhatsApp — в разделе учетной записи, который называется «Ключи доступа». Кроме того, МВД советует использовать дополнительный пароль для входа в приложение.

До этого директор портфеля проектов DION (ИТ-холдинг Т1) Роман Чередников рассказал, что использование личных мессенджеров для решения рабочих вопросов может привести к утечкам данных и взлому аккаунтов.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, которые просят пройти «обязательный тест».

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