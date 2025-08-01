Россиянам объяснили, чем грозит использование личных мессенджеров в работе

ИТ-эксперт Чередников: мошенники все чаще выдают себя за коллег и начальство

Использование личных мессенджеров для решения рабочих вопросов может привести к утечкам данных, взлому аккаунтов и серьезным финансовым последствиям. Об этом «Газете.Ru» рассказал Роман Чередников, директор портфеля проектов DION (ИТ-холдинг Т1).

По словам эксперта, мессенджеры, изначально созданные для личного общения, давно стали частью повседневной профессиональной жизни. В них обсуждаются рабочие задачи, отправляются файлы, согласовываются документы. Однако такие каналы связи не предназначены для безопасной деловой переписки.

«Когда сотрудник использует личный мессенджер для рабочих задач, компания теряет контроль над информацией. Переписка может остаться на устройстве после увольнения, быть перехвачена злоумышленниками или просто случайно попасть не туда», — пояснил Чередников.

В 2025 году участились случаи обмана, когда мошенники выдавали себя за сотрудников компании — коллег, руководителей, бухгалтерию или службу безопасности. Они создавали поддельные аккаунты и рассылали вредоносные ссылки или зараженные файлы. По словам эксперта, такие атаки часто маскировались под обычную деловую переписку: «документ на подпись», «реквизиты на оплату» или «срочная правка в договор».

Кроме того, такие переписки невозможно полноценно контролировать. Если сотрудник увольняется или теряет телефон, доступ к рабочей информации может сохраняться. Нередки случаи, когда бывшие сотрудники продолжали читать чаты, в которых решались текущие задачи, и при этом руководство об этом даже не догадывалось.

«Популярные мессенджеры никак не интегрированы в систему безопасности организации. А значит, невозможно отслеживать активность, оперативно ограничивать доступ и гарантировать защиту данных. Это особенно опасно в условиях, когда утечка даже одного документа может повлечь за собой репутационные и финансовые потери», — подчеркнул Чередников.

Он отметил, что лучше использовать специальные корпоративные мессенджеры, которые создаются именно для рабочих задач. В таких системах компания сама управляет доступами и может автоматически отключать сотрудников после увольнения. Кроме того, такие мессенджеры помогают защищать информацию и соответствовать требованиям по безопасности.

Однако, по словам эксперта, ключевую роль по-прежнему играет поведение самих сотрудников. Даже в самой защищенной системе можно случайно передать доступ или перейти по вредоносной ссылке. Поэтому важно не только использовать правильные инструменты, но и формировать культуру цифровой безопасности.

«Рабочая переписка — это не просто слова в чате. Это данные, за которые несут ответственность как компании, так и отдельные сотрудники. И чем раньше мы научимся разделять личное и служебное, тем меньше уязвимостей будет в нашей повседневной коммуникации», — заключил Чередников.

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