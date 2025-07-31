На Урале спасли подростка-мотоциклиста с гематомой в мозге размером с теннисный мяч

Врачи спасли юного мотоциклиста, у которого после аварии появилась внутримозговая гематома размером с теннисный мяч. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

Юноша оказался в критическом состоянии после ДТП на трассе под Серовом. 17-летнего Тимура экстренно доставили в Серовскую городскую больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но затем медики приняли решение перевести пациента в Екатеринбург и спустя 2,5 часа доставили его на вертолете в Детскую больницу №9.

Обследование показало тяжелую закрытую черепно-мозговую травму с обширной внутримозговой гематомой в левой височной и лобной долях мозга, требующей неотложной операции. Хирурги провели декомпрессивную трепанацию черепа и удалили гематому размером с теннисный мяч. После стабилизации состояния Тимуру сделали краниопластику собственным костным фрагментом.

Молодой человек провел в коме 15 дней, но постепенно пошел на поправку. Через три недели его перевели из реанимации в отделение травматологии, где под руководством реабилитационной команды он начал движение и даже сделал первые шаги. Впереди у Тимура длительный курс восстановления в Клиническом институте мозга.

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