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В Воронеже врачи спасли двухлетнего ребенка, который не мог проснуться

В Воронеже спасли двухлетнего ребенка, который заснул и не смог проснуться
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Медики станции скорой медицинской помощи Воронежа оказали помощь ребенку, которого не смогли разбудить родители. Об этом сообщает Минздрав области.

В экстренные службы обратились родители двухлетнего ребенка, которые сообщили, что сын заснул и не просыпается. Осмотрев маленького пациента, медики поставили предварительный диагноз — сахарный диабет, уровень сахара в крови малолетнего был критически низким.

Ребенку ввели раствор глюкозы, после чего его состояние улучшилось. Несовершеннолетнего доставили в детскую больницу, спустя шесть дней он был выписан на амбулаторное лечение.

До этого в Ленинградской области врачам не удалось спасти мальчика, который отравился таблетками у себя дома и впал в кому. Мальчик принял таблетки от нервных и тревожных расстройств, оставленные на кухне. Мать ребенка неоднократно привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Семья, где воспитывался мальчик, неполная и состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних.

Ранее в Петербурге ребенок выпил средство для волос и попал в больницу с ожогом пищевода.

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