Более 10 человек попали в больницу, отравившись хлором на термальных источниках

В Венгрии 14 человек отравились хлором на термальных источниках

На термальных источниках города Туркеве в Венгрии произошло массовое отравление из-за утечки хлора. Об этом сообщает портал Wiadomosci.

«29 июля на термальных источниках Туркеве на востоке Венгрии произошла утечка хлора. <...> 120 человек были эвакуированы, 14 доставлены в больницу. Сильнее всего пострадал двухлетний ребенок из Польши», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенка пришлось доставлять в больницу на вертолете. В настоящее время его состояние оценивают как стабильное.

Тем временем венгерская полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

До этого сообщалось о происшествии в Новосибирске, где двое 16-летних подростков нанесли ядовитое вещество на ручку и боковое зеркало заднего вида автомобиля местного жителя. Отравление автовладельца не удалось довести до конца. Подростков задержали сотрудники областного управления ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти младенец попал в реанимацию, случайно приняв таблетку с опиоидами.