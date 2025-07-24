В Ленобласти младенец попал в реанимацию, случайно приняв таблетку с опиоидами

Младенец из Ленобласти попал в больницу после того, как мать по ошибке дала ему лекарства для взрослых. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Мурино, мальчик родился месяц назад. Как рассказала сотрудникам правоохранительных органов мать пострадавшего, несколько дней назад она дала сыну таблетку из упаковки лекарств, которые принимает ее муж.

Уже на следующий день она хотела снова дать препарат ребенку, но заметила, что у него ухудшилось состояние. Родительница вызвала медиков.

Специалисты оценили состояние пациента как тяжелое, у него диагностировали отравление опиоидами. На данный момент пострадавший находится в реанимации.

По данным «Mash на Мойке», мать хотела дать мальчику таблетку от колик, но по ошибке он выпил лекарство от диареи, в составе которого был опиоид с психоактивным действием. Младенцу оказывают необходимую помощь.

Ранее несколько воспитанников разных детсадов отравились на Камчатке.