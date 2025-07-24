На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти младенец попал в реанимацию, случайно приняв таблетку с опиоидами

Фонтанка: в Ленобласти младенец отравился опиоидами из-за ошибки матери
true
true
true
close
Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Младенец из Ленобласти попал в больницу после того, как мать по ошибке дала ему лекарства для взрослых. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Мурино, мальчик родился месяц назад. Как рассказала сотрудникам правоохранительных органов мать пострадавшего, несколько дней назад она дала сыну таблетку из упаковки лекарств, которые принимает ее муж.

Уже на следующий день она хотела снова дать препарат ребенку, но заметила, что у него ухудшилось состояние. Родительница вызвала медиков.

Специалисты оценили состояние пациента как тяжелое, у него диагностировали отравление опиоидами. На данный момент пострадавший находится в реанимации.

По данным «Mash на Мойке», мать хотела дать мальчику таблетку от колик, но по ошибке он выпил лекарство от диареи, в составе которого был опиоид с психоактивным действием. Младенцу оказывают необходимую помощь.

Ранее несколько воспитанников разных детсадов отравились на Камчатке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами