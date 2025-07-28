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ФСБ задержала двух подростков, которые обработали ядом машину новосибирца

В Новосибирске двое подростков обработали ядом автомобиль, их задержала ФСБ
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Суд в Новосибирске арестовал двух подростков, которые обработали ядом зеркало и дверную ручку автомобиля местного жителя. Об этом сообщается на странице «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

«По версии следствия, в утреннее время 24.07.2025 двое 16-летних подростков нанесли ядовитое вещество на ручку и боковое зеркало заднего вида автомобиля потерпевшего, понимая, что потерпевший будет прикасаться к своему автомобилю», — отмечается в сообщении.

Отравление автовладельца не удалось довести до конца. Подростков задержали сотрудники областного управления ФСБ, их обвиняют в покушении на жизнь водителя. На время следствия суд заключил молодых людей под стражу до 26 сентября 2025 года. О том, каким веществом они пытались отравить автовладельца, не сообщается.

Ранее на видео попала драка приморцев на парковке.

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