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В Краснодаре соседи вступились за женщину, оставлявшую трехлетнюю дочь одну почти без еды

В Краснодаре соседи защищают мать, которая оставляла трехлетнюю девочку одну
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Depositphotos

Соседи женщины, которая оставляла трехлетнюю девочку одну в квартире краснодарского ЖК, рассказали о ситуации в семье женщины. Их слова приводит ИА Регнум.

По данным полиции, в беседе с ними мать рассказала, что оставляла девочку дома из-за того, что «вынуждена работать на полях». Как рассказал один из соседей, женщина оказалась в сложной ситуации.

Недавно она смогла получить ипотеку. Чтобы выплачивать ее и обеспечивать ребенка, родительница «схватилась за первую попавшуюся возможность». Она предположила, что сможет работать, пока девочка спит.

«Решение спорное, но это не та ситуация, которую описывают в интернете, она не пьет, не курит, не гуляет, и уж точно не к мужчине уходит, оставляя ребенка. Не та ситуация, где ее нужно клеймить», – рассказал он.

По словам соседей, некоторые из жильцов уже вызвались помочь. Например, несколько раз в неделю сидеть с ребенком или обеспечить игрушками. Несмотря на то, что девочку забрала опека, люди из ЖК готовы помочь женщине вернуть дочь.

О ситуации в семье стало известно накануне. Соседи несколько дней подряд слышали плач ребенка, позже они заметили трехлетнюю девочку, вышедшую в общий коридор. Выяснилось, что ее часто оставляет одну мать, при этом у ребенка недостаточно еды.

Ранее в Самаре семилетний мальчик прятался в ветклинике из-за жестоких родителей.

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