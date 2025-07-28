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В Петербурге задержали мужчин, которые повредили памятник «Блокадному трамваю»

В Петербурге задержали троих мужчин, повредивших памятник «Блокадному трамваю»
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Сотрудники полиции задержали троих мужчин, повредивших памятник «Блокадному трамваю» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказало Главное управление МВД России по городу и Ленинградской области в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что утром 28 июля в полицию поступило сообщение, что возле дома 114 по проспекту Стачек на памятнике «Блокадному трамваю» обнаружены повреждения в виде двух вырванных прожекторов и таблички с номером маршрута «12».

«Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали по местам проживания троих 32-летних фигурантов, совершивших противоправные действия», — говорится в публикации.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

До этого в Петербурге вандал признанием в любви испортил стенды фотовыставки под открытым небом «Эмоции Победы», установленные на Малой Конюшенной в честь 80-летия Победы.

Ранее в Волгограде подростки сожгли копию Знамени Победы.

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