В Петербурге задержали мужчин, которые повредили памятник «Блокадному трамваю»

Сотрудники полиции задержали троих мужчин, повредивших памятник «Блокадному трамваю» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказало Главное управление МВД России по городу и Ленинградской области в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что утром 28 июля в полицию поступило сообщение, что возле дома 114 по проспекту Стачек на памятнике «Блокадному трамваю» обнаружены повреждения в виде двух вырванных прожекторов и таблички с номером маршрута «12».

«Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали по местам проживания троих 32-летних фигурантов, совершивших противоправные действия», — говорится в публикации.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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