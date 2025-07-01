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В Петербурге вандал признанием в любви испортил стенды к 80-летию Победы

78: в Санкт-Петербурге неизвестный испортил стенды к юбилею Победы
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78.ru

В Санкт-Петербурге неизвестный черной краской испортил стенды фотовыставки под открытым небом «Эмоции Победы», установленные на Малой Конюшенной в честь 80-летия Победы. Об этом сообщает портал 78.

«Неопознанный романтик решил написать признание в любви прямо на плакатах, посвященных Великой Отечественной войне. Краской он нанес буквы прямо поверх изображений», — сказано в материале.

В конце мая этого года в поселке Ревда Ловозерского района Мурманской области неизвестные подожгли памятник, установленный в честь экипажа самолета, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Монумент увековечивает память о летчиках — капитане Григории Ивановиче Кузине, старшем лейтенанте Василии Григорьевиче Радине, старшем политруке Сергее Николаевиче Хоменке и воентехнике 1-го ранга Александре Ивановиче Лысенко.

По действующему законодательству, поджог памятника, посвященного событиям Великой Отечественной войны, квалифицируется как уголовное преступление по статье 243.4 УК РФ — умышленное уничтожение или повреждение мемориалов, посвященных памяти защитников Отечества и дням воинской славы.

Ранее в Китае мужчина повредил несколько фигур Терракотовой армии.

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