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Неизвестный пытался изнасиловать женщину возле новосибирского морга

В Новосибирске женщина отбилась от насильника, который тащил ее в лес
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Виталий Аньков/РИА Новости

В Новосибирске неизвестный напал на прохожую и попытался утащить ее в лес, женщине удалось отбиться от нападавшего. Об этом сообщается в Telegram-канале «Сообщество Академгородка. Новосибирск».

Инцидент произошел в Академгородке, жительница Новосибирска проходила по тропинке в лесном массиве возле морга, когда на нее напал неизвестный. Мужчина схватил женщину за шею и потащил ее в кусты. Потерпевшая удалось отбиться от злоумышленника, она обратилась в правоохранительные органы. Особых примет нападавшего женщина не заметила, он сбил с нее очки.

По данным «НГС», в региональном МВД факт произошедшего подтвердили, обстоятельства нападения устанавливаются.

До этого в Петербурге иностранец напал на 16-летнию девушку и пытался ее изнасиловать. Инцидент произошел на пляже Суздальского озера в Выборгском районе. Мигрант напал на девушку-подростка, повалил ее на песок и попытался изнасиловать несовершеннолетнюю. Нападавшему помешали находившиеся рядом подростки. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого.

Ранее красноярца привязали к столбу после того, как он домогался двух девочек в магазине.

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