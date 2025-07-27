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Спасатели рассказали о работе на месте ЧП в Саратове

МЧС: специалисты разбирают завалы на месте взрыва в Саратове
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Спасатели продолжают работать на месте взрыва газа в Саратове. Специалисты разбирают завалы на верхних и нижних этажах, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Специалисты разбирают завалы на верхних и нижних этажах, используя специализированную высотную технику. Обломки вывозят и утилизируют. Уже вывезено более 2000 кубометров строительного мусора», — сказано в сообщении.

В результате ЧП, произошедшего 25 июля, спасти не удалось семь человек, включая одного ребенка. Судьба еще четверых остается неизвестной. За медицинской помощью обратились 16 человек.

По данным МЧС, эвакуация жильцов была проведена как из поврежденного подъезда, так и из соседнего дома. Разбор завалов продолжается, к операции привлечены более 100 сотрудников спасательных служб и 34 единицы техники. По состоянию на утро 26 июля, очищено около половины завалов, работы продолжатся до утра воскресенья.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Прокуратура также начала проверку по факту взрыва.

Известно, что дом был построен в 2009 году, и до происшествия не имел статуса аварийного. Всего в здании пять подъездов и 195 квартир.

Ранее жители Саратова рассказали «Газете.Ru» о ситуации сразу после взрыва в доме.

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Взрыв газа в Саратове
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