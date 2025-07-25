«На лавочке лежит труп»: очевидцы рассказали о взрыве дома в Саратове

Взрыв газа в многоэтажке в Саратове был оглушающим, из-за него в соседних домах выбило окна. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица ЧП София.

«Взрыв был очень сильным. Я живу в соседнем доме (Блинова, 4), взрыв был на Блинова, 2. Подумали, может, машина рванула — взрыв просто оглушающим был. В рядом стоящих домах частных повыбивало окна. Задело еще наш дом — выбило стекла, облицовка повреждена. Снять не могу: там все завалено, не подойти», — сказала она.

София уточнила, что на лавочке во дворе лежит труп, а некоторые из жильцов плачут на улице.

«Испугались очень сильно, выбежали помогать, но пока не пускают. Взрыв случился, мы выбежали за три минуты, спецслужбы уже были. Здесь скорая, реанимация, пожарные. Сейчас, видимо, [жильцы] узнали, что двое погибших, кричали и плакали. Может, родственники, не знаю. На лавочке труп лежит. Близко не пускают. Кричат не подходить — есть риск дальнейшего обрушения. Сказали, погиб ребенок, возраст не знаю», — подчеркнула она.

По словам местной жительницы Юлии, она подумала, что взорвался беспилотник. Житель соседнего дома Илья в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что после взрыва сразу поднялась пыль.

«Из наших окон виден этот дом, был сильный хлопок, сразу поднялась пыль. Когда она развеялась, увидели, что часть дома обрушилась. Машины экстренных служб подъезжают постоянно», — заявил он.

25 июля Telegram-канал Mash сообщил, что в многоэтажном доме в Саратове на улице Блинова взорвался газ, были разрушены четыре этажа, повреждено более 30 квартир. По данным канала, погибли три человека, в том числе ребенок. Под завалами все еще могут находиться люди, их ищут спасатели.

Mash уточнял, что за последний год в многоэтажке сменились три управляющих компании, ни одна из которых не проводила проверки на утечку газа.

Ранее взрыв произошел в жилом доме в городе Великие Луки в Псковской области.