Взрыв газа на 9-м этаже: в Саратове разбирают обломки и ищут выживших

Количество погибших после взрыва газа в жилом доме в Саратове достигло шести

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Саратове после взрыва газа возросло до шести, сообщили в МЧС. Пострадавшие доставлены в больницу. На месте продолжается поисковая операция, в МЧС не исключают, что под обломками могут все еще находиться люди. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что причиной стала утечка газа, в регионе введен режим ЧС.

Не менее шести человек погибли в результате обрушения подъезда дома после взрыва газа в Саратове. Среди погибших есть один ребенок.

Об обнаружении тела шестого погибшего сообщили в МЧС. Ранее сообщалось, что под завалами был обнаружен живой жилец дома, его пытались вытащить.

«Спасатели МЧС России достали из-под завалов мужчину и передали медикам. Он более шести часов был зажат бетонными плитами. К сожалению, пострадавший скончался», — говорится в сообщении.

Канал SHOT пишет, что под завалами оказались не только жильцы дома, но и находившиеся неподалеку на улице люди.

«Всего пострадали 10 человек. Они получают амбулаторное лечение», — уточнил ТАСС источник в медицинских службах.

Спасательная операция

Взрыв в десятиэтажном доме на улице Блинова, 2 в Саратове произошел днем 25 июля. В результате произошло обрушение углового подъезда с 10-го по 7-й этажи. По предварительным данным, разрушены около 30 квартир.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что причиной стала утечка газа. Он объявил режим ЧС регионального уровня для «оперативного взаимодействия всех служб и ведомств и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим». Взрыв произошел в квартире на 9-м этаже.

«‎По предварительной информации, эпицентр взрыва находился в квартире на предпоследнем, 9-м этаже. После чего произошло разрушение квартир этажом выше и двумя этажами ниже, а также обрушение торца дома», — сообщили ТАСС в оперативных службах.

На месте обрушения работают около 100 спасателей и кинологов, а также 34 единицы спецтехники. В МЧС не исключают, что под завалами дома еще могут находиться люди. На место обрушения дома отправился глава МЧС РФ Александр Куренков, в ведомстве сообщили, что он будет лично контролировать спасательную операцию.

Губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил, что поисково-спасательные работы продолжатся и с заходом солнца.

«Специалисты на месте обеспечены всем необходимым, применяется вся необходимая техника и оборудование», — добавил он.

Бусаргин сообщил, что территория оцеплена полицией, на месте в круглосуточном режиме дежурят врачи. По его словам, после завершения всех мероприятий будет приниматься решение о возможности допуска жильцов в квартиры пострадавшего дома.

Остальных жильцов пострадавшего дома отправили в пункты временного размещения, в МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения здания.

Что известно о доме?

Панельный дом по адресу Блинова, 2 был построен в 2009 году. В здании пять подъездов и 195 квартир, газоснабжение — центральное.

По данным портала Info24, жители дома неоднократно обращались с жалобами на проходящую рядом газовую трубу к мэру Михаилу Исаеву. Она была раскопана во время ремонтных работ, однако закрыта обратно не была, жители жаловались, что яма продолжает осыпаться и оголять все большие участки газовой трубы.

За год дом по улице Блинова был под контролем трех разных управляющих компаний, однако недовольные их работой жильцы в итоге создали свое ТСН.

В свою очередь Ura.ru сообщает, что жильцы дома неоднократно жаловались на сильный запах газа.

Председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин в комментарии BFM отметил, что здание выглядит «довольно хлипким» и предположил, что причиной сильных разрушений в результате взрыва стали нарушения при строительстве и использование некачественных материалов.

«Плиты и крепления — это условные факторы сейсмоустойчивости. Нельзя исключать, что при строительстве дома они были использованы таким образом, что все так разрушилось», — сказал эксперт.

Складировали мусор и покупали газовые баллончики: что известно о погибших при взрыве в Ивделе В Ивделе в жилом доме, который не был газифицирован, произошел взрыв, а затем начался пожар... 26 июня 11:31

Он назвал такие дома «карточными домиками» и напомнил о последних случаях взрывов бытового газа с разрушениями, также в многоэтажных панельных домах с центральным газоснабжением.

В марте — в Махачкале — в десятиэтажном панельном доме произошел мощный взрыв газа. Ударной волной была выбита стена в одной из квартир. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал причиной трагедии «цепочку нарушений», от выдачи разрешения на строительство до ввода здания в эксплуатацию.

26 июня в Свердловской области взрыв газа в одной из квартир пятиэтажного дома привел к гибели двух человек. Несколько человек получили травмы, четверо были госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ.

7 июля в городе Ершов Саратовской области взрыв в пятиэтажке повредил и частично разрушил несколько квартир.