Названо число квартир, разрушенных после взрыва газа в Саратове

ТАСС: из-за взрыва газа в многоэтажке в Саратове могут быть повреждены 30 квартир

Более 30 квартир, по предварительным данным, повреждены или разрушены в результате взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Саратове, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Как рассказал собеседник агентства, получили повреждения или полностью разрушены более 30 квартир в 5-м подъезде жилого дома на улице Блинова.

25 июля в многоэтажном доме в Саратове взорвался газ, были разрушены четыре этажа, повреждено более 30 квартир. По предварительным данным, погибли три человека, в том числе ребенок. Под завалами все еще могут находиться люди, их ищут спасатели.

По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что в соседних домах выбило окна. Как рассказала в беседе с «Газетой.Ru» местная жительница Юлия, она подумала, что взорвался беспилотник. Житель соседнего дома Илья отметил, что после взрыва сразу поднялась пыль.

Уточняется, что за последний год в многоэтажке сменились три управляющих компании, ни одна из которых не проводила проверки на утечку газа.

Ранее силовики организовали проверку после взрыва газа в Саратове.