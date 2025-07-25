Прокуратура: организована проверка по факту взрыва газа в Саратове

Прокуратура Саратовской области инициировала проверку после взрыва газа в многоэтажном доме в столице региона. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

«‎По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко для координации деятельности уполномоченных служб на место происшествия выехал прокурор района Константин Байкулов»‎, — сказано в сообщении.

Установление всех обстоятельств случившегося и соблюдение жилищных прав жильцов находится на контроле ведомства.

Взрыв случился утром 25 июля и разрушил угловой подъезд дома с седьмого по 10-й этажи, повредив десятки квартир. Подтверждены три летальных случая. Под завалами могут находиться люди.

Жители находящихся рядом домов рассказали «Газете.Ru», что сначала подумали, что произошла атака беспилотника.

21 июля в жилом доме в городе Великие Луки в Псковской области произошел взрыв газа. Как рассказал глава региона Михаил Ведерников, травмы получили четыре человека. Одного из пострадавших доставили в медицинское учреждение, при этом врачи оценили его состояние как тяжелое.

Ранее появилось видео с места обрушения дома после взрыва газа в Саратове.