В калужском аэропорту снова ограничили прием и вылет самолетов

В аэропорту Калуги Грабцево временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Когда ограничения будут сняты, пока не уточняется.

Рано утром 20 июля в аэропорту Грабцево в Калуге уже вводили и снимали ограничения на прием и выпуск самолетов. Воздушная гавань не работала в течение 14 часов — с 15:54 19 июля до 5:57 20 июля. По словам Кореняко, ограничения вводились ради обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Как рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша, в это время регион подвергся атаке украинских беспилотников. По его словам, системы противовоздушной обороны уничтожили по одному дрону в Сухиничском и Бабынинском районах.

Ранее аэропорт Шереметьево в Москве приостановил работу в четвертый раз за сутки.