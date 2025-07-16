Власти рассказали, где разместят жителей дома в Новосибирске после взрыва газа

Замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Степан Рахманов сообщил, что жителей многоквартирного двухэтажного дома в поселке Красный Яр под Новосибирском, где взорвался газ, разместят в маневренном фонде. Его слова передает Telegram-канал правительства Новосибирской области.

«Сейчас важнейшая задача – обеспечить безопасность жителей дома, решается вопрос с их размещением в маневренном фонде и у родственников. После этого будет комиссионно оцениваться ущерб и уровень разрушений для принятия решения о восстановлении дома или его сносе, если конструкции окажутся сильно повреждены», — пояснил Рахманов.

Он добавил, что ситуацию контролирует региональное управление МЧС, правительство Новосибирской области и администрация Новосибирского района.

До этого ТАСС сообщало, что в Новосибирской области взорвался газ в жилом доме.

По словам очевидцев, до происшествия жители дома почувствовали запах газа и вызвали специалиста. Взрыв разрушил один из углов жилого здания, снесена часть стены на обоих этажах, выбиты стекла. Вокруг дома лежит множество обломков. Пожар после взрыва не последовал.

Ранее в Москве мужчина в розыске проник в дом бывшей и устроил взрыв.