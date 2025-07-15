В Москве мужчина в розыске проник в дом бывшей и устроил взрыв

В Москве мужчину задержали после взрыва в доме его бывшей возлюбленной

Уроженца Саратовской области подозревают в организации взрыва в доме бывшей возлюбленной в Москве. Об этом сообщает управление Росгвардии по столице.

Инцидент произошел в Троицком административном округе. Местные жители заметили мужчину, который разбил окно в одном из домов и проник внутрь. Спустя какое-то время в здании прогремел взрыв, неизвестный выбрался из жилья и скрылся.

«В результате оперативных действий предполагаемый нарушитель был задержан сотрудниками Росгвардии», – сообщается в публикации.

После задержания выяснилось, что ему нужна помощь медиков. Во время взрыва 29-летний подозреваемый получил травмы и ожоги различной степени тяжести. В сопровождении сотрудников МВД мужчину госпитализировали.

Предварительно, он проник в дом бывшей партнерши. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Известно, что подозреваемый находится в розыске за нарушение ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.

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