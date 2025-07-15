На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве мужчина в розыске проник в дом бывшей и устроил взрыв

В Москве мужчину задержали после взрыва в доме его бывшей возлюбленной
true
true
true

Уроженца Саратовской области подозревают в организации взрыва в доме бывшей возлюбленной в Москве. Об этом сообщает управление Росгвардии по столице.

Инцидент произошел в Троицком административном округе. Местные жители заметили мужчину, который разбил окно в одном из домов и проник внутрь. Спустя какое-то время в здании прогремел взрыв, неизвестный выбрался из жилья и скрылся.

«В результате оперативных действий предполагаемый нарушитель был задержан сотрудниками Росгвардии», – сообщается в публикации.

После задержания выяснилось, что ему нужна помощь медиков. Во время взрыва 29-летний подозреваемый получил травмы и ожоги различной степени тяжести. В сопровождении сотрудников МВД мужчину госпитализировали.

Предварительно, он проник в дом бывшей партнерши. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Известно, что подозреваемый находится в розыске за нарушение ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее собака в Колумбии лишилась лапы, но спасла десятки жизней, учуяв бомбу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами