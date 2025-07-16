На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирской области взорвался газ в жилом доме

ТАСС: один человек погиб при взрыве газа в жилом доме под Новосибирском
true
true
true
close
M-Production/Shutterstock/FOTODOM

Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва бытового газа в жилом двухэтажном доме в Новосибирской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава.

Отмечается, что состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.

В пресс-службе администрации Новосибирского района сообщили агентству, что глава района выехал на место инцидента. По словам очевидцев, до происшествия жители дома почувствовали запах газа и вызвали специалиста. Взрыв разрушил один из углов жилого здания, снесена часть стены на обоих этажах, выбиты стекла. Вокруг дома лежит множество обломков. Пожар после взрыва не последовал.

Взрыв произошел в кирпичном доме 1963 года. В нем два подъезда, оба газифицированы.

Утром 16 июля также стало известно, что в нижегородском поселке Красный Яр произошел взрыв в газифицированном доме. На опубликованных кадрах видно практически полностью разрушенную квартиру на втором этаже, а двор усыпан обломками.

Ранее в Москве мужчина в розыске проник в дом бывшей и устроил взрыв.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами