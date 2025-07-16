Спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ми-8Т

СКР: обнаружены тела пяти погибших в крушении вертолета в Хабаровском крае

Спасатели обнаружили тела пяти погибших при крушении вертолета Ми-8Т в Хабаровском крае. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР в Telegram-канале.

«Группой спасателей на месте обломков вертолета обнаружены тела 5 человек», — говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8Т пропал в понедельник, выполняя рейс по маршруту Чумикан — Охотск — Магадан. В назначенное время экипаж не вышел на связь.

Позже следственный комитет РФ опубликовал в своем Telegram-канале кадры с места крушения вертолета Ми-8Т в Хабаровском крае.

На кадрах запечатлено место падения вертолета. На склоне горы виднеются темные обломки.

По факту катастрофы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ. Дело контролирует Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура. Как уточнили в ведомстве, уже начата проверка соблюдения требований безопасности полетов.

Ранее эстонский вертолет упал в Балтийское море.