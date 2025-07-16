В сети появились кадры с места крушения вертолета Ми-8Т

Следственный комитет РФ опубликовал в своем Telegram-канале кадры с места крушения вертолета Ми-8Т в Хабаровском крае.

На кадрах запечатлено место падения вертолета. На склоне горы виднеются темные обломки.

До этого ТАСС со ссылкой на оперативные службы Дальневосточного региона сообщало, что пропавший 17 июня вертолет Ми-8 обнаружен в Хабаровском крае.

Воздушное судно исчезло во время перелета из Охотска в Магадан после завершения ремонтных работ. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не активировался, а сигнал бедствия экипаж не передавал. Обломки вертолета были обнаружены в 130 км к северо-востоку от поселка Охотск. На борту вертолета находились пять человек — три члена экипажа и два пассажира.

Позже Восточное межрегиональное управление Следственного комитета России на транспорте начало по факту крушения вертолета Ми-8Т на Дальнем Востоке.

Ранее эстонский вертолет упал в Балтийское море.