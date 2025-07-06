На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Эстонии вертолет упал в Балтийское море

Эстонский вертолет упал в Балтийское море, ведется спасательная операция
true
true
true
close
ERR

Эстонский вертолет упал в Балтийское море между островами Вилсанди и Сааремаа. Об этом сообщил департамент полиции и пограничной охраны Эстонии, пишет ERR.

Все люди, которые находились на борту, живы, с ними поддерживается контакт. Точное число пассажиров и членов экипажа пока неизвестно.

К месту происшествия оперативно прибыли спасательные службы, полиция, а также добровольцы. Они проводят спасательную операцию.

В середине июня в южном пригороде Афин вертолет с американскими туристами упал в море. Воздушное судно рухнуло прежде, чем смогло набрать высоту. Пассажиры по указанию пилота самостоятельно выбрались из кабины. Никто из пяти людей на борту не пострадал. Эксперты полагают, что вертолет мог рухнуть из-за перегрузки или человеческой ошибки. Стало известно, что у воздушного судна не было сертификата на посадку на пристани.

До этого в Индии вертолет с паломниками разбился на территории штата Уттаракханд. Воздушное судно направлялось из Дехрадуна в Кедарнатх — популярное паломническое место, однако во время полета вертолет неожиданно исчез с радаров. Позже представители местных властей подтвердили, что воздушное судно разбилось в районе Гаурикунда. На борту находились шесть паломников и один пилот.

Ранее появилось видео с места крушения вертолета Ми-8 с туристами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами