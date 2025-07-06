В Эстонии вертолет упал в Балтийское море

Эстонский вертолет упал в Балтийское море между островами Вилсанди и Сааремаа. Об этом сообщил департамент полиции и пограничной охраны Эстонии, пишет ERR.

Все люди, которые находились на борту, живы, с ними поддерживается контакт. Точное число пассажиров и членов экипажа пока неизвестно.

К месту происшествия оперативно прибыли спасательные службы, полиция, а также добровольцы. Они проводят спасательную операцию.

В середине июня в южном пригороде Афин вертолет с американскими туристами упал в море. Воздушное судно рухнуло прежде, чем смогло набрать высоту. Пассажиры по указанию пилота самостоятельно выбрались из кабины. Никто из пяти людей на борту не пострадал. Эксперты полагают, что вертолет мог рухнуть из-за перегрузки или человеческой ошибки. Стало известно, что у воздушного судна не было сертификата на посадку на пристани.

До этого в Индии вертолет с паломниками разбился на территории штата Уттаракханд. Воздушное судно направлялось из Дехрадуна в Кедарнатх — популярное паломническое место, однако во время полета вертолет неожиданно исчез с радаров. Позже представители местных властей подтвердили, что воздушное судно разбилось в районе Гаурикунда. На борту находились шесть паломников и один пилот.

Ранее появилось видео с места крушения вертолета Ми-8 с туристами.