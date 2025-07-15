Депутат предложил учить выбирать мужа или жену вместо сокращения срока обучения в школах

Сокращение обучения в школах может негативно сказаться на подростках. Так депутат Госдумы Андрей Свинцов прокомментировал предложение сократить учебу в школах, его слова приводит портал «Страсти».

По мнению представителя власти, сокращение даже на один год ударит по здоровью школьников.

«Дети просто могут не выдержать. У них будут психологические срывы, повысится нервозность, кто-то станет хуже учиться», – высказался депутат.

Вместо этого Свинцов предложил добавить дополнительный год обучения, но вместо привычных предметов подростки будут изучать основы создания семьи.

«Как выбирать себе жену или мужа, как вести семейную деятельность, в том числе и семейный бюджет. Как вообще нужно относиться к семье, к работе», – уточнил он.

Помимо этого, он предложил школьникам изучать финансовую грамотность и другие «основы, которые им в жизни будут полезны».

По мнению депутата, эти предметы помогут подготовить подростков к реальной жизни и мотивировать создавать семьи.

Предложение председателя Комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко заключалось в том, чтобы сократить учебу до восьми и 10 лет, чтобы снизить в стране средний возраст рождения первого ребенка.

Ранее заслуженный учитель РФ оценил идею сократить срок школьного обучения.