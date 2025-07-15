Заслуженный учитель РФ оценил идею сократить срок школьного обучения

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с «Ридусом» прокомментировал предложение главы комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко сократить сроки обучения в школах и вузах, чтобы увеличить рождаемость в стране.

По мнению педагога, данная инициатива не приведет ни к чему хорошему для учащихся.

«Во всех цивилизованных странах учат 12 лет, а не 11. Поэтому старшая школа тоже существует в особом статусе: там идет углубленная подготовка по физико-математическим наукам и в гуманитарной сфере», — отметил Ямбург.

«Профессионалы не поддержат такую инициативу Общественной палаты», считает он.

По мнению Рыбальченко, сокращение обучения в российской школе до 8 и 10 лет снизит в стране средний возраст рождения первого ребенка.

Он обратил внимание, что повышение возраста вступления в брак и рождения детей связано с увеличением периода социального взросления. В настоящее время специалист тратит на обучение 11 лет в школе, 4 года в бакалавриате и 2 года в магистратуре. Таким образом, он в общей сложности учится 17 лет. Еще примерно три года составляет у молодого специалиста адаптационный период. Поэтому только к 27 годам молодежь задумывается о детях.

Ранее в РФ предложили ввести «премию за скорость» при рождении второго ребенка.