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Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронежскую область выросло

Гусев: число пострадавших при атаке БПЛА на Воронежскую область выросло до 24
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Telegram-канал «Гусев»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что число пострадавших в результате атаки беспилотника на Воронеж выросло до 24 человек.

По словам главы региона, среди пострадавших четверо — несовершеннолетние. У них ранения разной степени тяжести: один в хорошем состоянии, двое — средней тяжести, еще один — в тяжелом.

Гусев также рассказал, что 56-летний мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пять в удовлетворительном состоянии. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног.

17 человек, в том числе дети, проходят лечение в ведущих медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь продолжает оказываться амбулаторно. Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших.

Об атаке украинских дронов на Воронеж стало известно утром 15 июля.
На Плехановской улице обломки беспилотника упали на жилой дом. Трое пожилых людей получили травмы. Повреждены детский сад и бизнес-центр «Галерея Чижова».

С утра на дорогах в городе образовались пробки, движение затруднено.

Ранее жители Воронежа показали квартиру после удара дрона.

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