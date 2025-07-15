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Жители Воронежа показали квартиру после удара дрона

SHOT: воронежцы выложили фото квартиры после падения БПЛА
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Telegram-канал «SHOT»

Жители Воронежа поделились кадрами своей квартиры после падения обломков беспилотника. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Судя по фотографиям, в помещении выбито окно, а в умывальнике заметны следы крови.

В ночь на 15 июля средства ПВО сбили 12 беспилотников над Воронежской областью. Обломки некоторых из них упали в жилых районах областного центра, а несколько человек получили ранения.

Режим опасности атаки беспилотников, который действовал почти шесть часов, отменили в 8:14 мск.

Министерство обороны России этим утром сообщило, что в ночь на 15 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 — в небе над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, по три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал, как российские военные сбивают беспилотники.

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