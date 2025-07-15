Количество пострадавших от атаки ВСУ на Воронеж увеличилось

Mash: число пострадавших при атаке на Воронеж выросло до семи

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж увеличилось до семи человек. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, один из пострадавших госпитализирован, сообщают региональные СМИ со ссылкой на источники. Официальных подтверждений этих данных пока не поступало.

Корреспонденты добавили, что обломки одного из беспилотников упали на жилой дом на улице Плехановской, где пострадали трое пожилых жителей. Также повреждения получил расположенный рядом детский сад и здание бизнес-центра «Галерея Чижова».

Очевидцы сообщают, что с самого утра в городе образовались пробки, а движение на дорогах затруднено.

О пострадавших сообщал и губернатор Воронежской области Александр Гусев, однако точное количество он не уточнял. Он добавил, что в одном из районов области в плечо была ранена местная жительница, женщину госпитализировали.

Министерство обороны России этим утром сообщило, что в ночь на 15 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 — в небе над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, по три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал, как российские военные сбивают беспилотники.