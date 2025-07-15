Депутат Верховной рады объявил голодовку на время визита в Киев спецпосланника Трампа

Депутат Рады Дубинский объявил голодовку на время визита в Киев Келлога

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что на период визита спецпосланника американского президента Кита Келлога в Киев объявляет голодовку, чтобы привлечь внимание США к проблеме насильственной мобилизации и политзаключенных на Украине.

«Это действие направлено на то, чтобы добиться от США внимания к вопросу, который стал краеугольным камнем систематического нарушения прав человека в Украине», — написал он.

По его словам, он обязан использовать «все возможные механизмы», чтобы донести до президента США Дональда Трампа и его команды правду, доступ к которой украинский лидер Владимир Зеленский «всеми силами перекрывает».

14 июля Келлог прибыл на Украину с рабочим визитом. Предполагается, что американский чиновник проведет в Киеве всю неделю.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с Келлогом они «обсудили путь к миру и то, что мы можем сделать вместе, чтобы его приблизить». В частности, стороны поговорили об усилении противовоздушной обороны Украины, производстве оружия, закупках оборонительного вооружения вместе с Европой и антироссийских санкциях. Зеленский поблагодарил американские власти за поддержку и «положительные решения».

Ранее Трамп заявил, что США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву.