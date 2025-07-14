Зеленский заговорил о санкциях после встречи со спецпредставителем США

Президент Украины Владимир Зеленский 14 июля провел встречу со спецпредставителем президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Китом Келлогом, после которой призвал ввести новые санкции против России. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Обсудили путь к миру и то, что мы можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И, конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает», — заявил Зеленский.

Он поблагодарил американские власти за поддержку и «положительные решения».

До этого СМИ сообщили, что 14 июля Трамп планирует сделать «важное заявление» относительно России. В сети уже появилось множество версий того, что может анонсировать американский лидер.

Так, сенатор Линдси Грэм в интервью для CBS News предположил, что Трамп введет ограничения на российские активы и объявит о военной помощи Киеву. В свою очередь, в Кремле не удивлены тем, что Штаты могут продолжить поставки оружия на Украину. Чего ожидают от Трампа в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, кто займет пост премьера Украины.