Спецпосланник Трампа прибыл на Украину

«Страна.ua»: Келлог прибыл в Киев с рабочим визитом

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог прибыл на Украину с рабочим визитом. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По информации журналистов, американский чиновник проведет в Киеве всю неделю.

Также в материале приводятся слова украинского лидера Владимира Зеленского, который рассказал, какие вопросы будут подниматься во время переговоров с Китом Келлогом. В частности, планируется обсудить дальнейшую поддержку Киева со стороны Вашингтона и перспективы украинских войск в зоне боевых действий.

«Готовим также встречи спецпредставителя <...> Трампа с руководителями Службы безопасности Украины, а также наших разведок», — отметил глава государства.

Он добавил, что власти Украины рассчитывают, что США проявят понимание при обсуждении способов «принуждения РФ к миру».

14 июля агентство Reuters со ссылкой на американского лидера сообщило, что Вашингтон намерен передать Киеву дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot. Как сказал хозяин Белого дома, Украина нуждается в этих системах противовоздушной обороны, так как президент РФ Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Ранее в США рассказали об особенностях позиции Трампа по Украине.