Госдума приняла в первом чтении проект условий для приостановки оказания услуг связи

Государственная дума России в рамках пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что проект предусматривает уточнение оснований для приостановления оказания оператором услуг связи в тех ситуациях, когда операции по денежным средствам, внесенных в качестве аванса по договору, были приостановлены либо на указанные денежные средства наложен арест.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на борьбу с преступлениями, связанными с кражей и выводом средств через телекоммуникационные технологии.

До этого в Минцифре России сообщили, что с 1 июля операторы будут поэтапно отключать мобильную связь для иностранцев, которые не сдали биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС).

С начала 2025 года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в ЕБС. При этом, как рассказали в министерстве, им разрешено оформить на себя не более 10 SIM-карт.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, разрешающий мигрантам иметь не более одной SIM-карты.