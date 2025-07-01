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С 1 июля будут отключать сотовую связь для не сдавших биометрию иностранцев

Минцифры: с 1 июля отключат мобильную связь для не сдавших биометрию иностранцев
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Depositphotos

С 1 июля операторы будут поэтапно отключать мобильную связь для иностранцев, которые не сдали биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС), говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минцифры.

С начала 2025 года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в ЕБС. При этом, как рассказали в министерстве, им разрешено оформить на себя не более 10 SIM-карт.

Уточняется, что по договорам, которые были заключены ранее, сдать биометрию нужно было до 1 июля. Тем абонентам, кто нарушил эти требования, операторы начнут поэтапно отключать мобильную связь.

По данным Минцифры, в ЕБС зарегистрировались уже более 2 млн иностранных граждан.

До этого в министерстве сообщили о новых правилах въезда иностранцев в РФ. Так, приезжающий на территорию России гражданин может заблаговременно подать электронное заявление на пересечение границы и регистрации в мобильном приложении RuID. В таком случае гражданин получит QR-код на пропуск через кордон.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, разрешающий мигрантам иметь не более одной SIM-карты.

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