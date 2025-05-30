В России могут ограничить число SIM-карт для иностранцев

В ГД внесут законопроект, разрешающий мигрантам иметь не более одной SIM-карты

В Государственную думу внесут законопроект, в рамках которого иностранные граждане смогут владеть в России только одной SIM-картой. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

«Иностранные специалисты приезжают в нашу страну работать строго на срок, определенный патентом или трудовым договором. И сложно рационально объяснить насущную необходимость наличия у каждого мигранта 2, 3, 5 и, тем более, 10 SIM-карт», — написал депутат.

Нилов добавил, что подобная инициатива может позволить более эффективно отвечать на внешние вызовы и угрозы.

В марте министерство цифрового развития России предложило оптимизировать процесс получения страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) для иностранцев, чтобы облегчить оформление SIM-карт. В ведомстве отметили, что данная мера позволит иностранцам совершать все необходимые для оформления абонентских номеров действия за один визит в центр обслуживания.

Ранее в Минцифры заявили о готовности к запуску сервиса по проверке SIM-карт.