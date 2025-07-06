Три аэропорта России вернулись к работе спустя более чем сутки

Ограничения на движение самолетов в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля отменены с 22:16. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он пояснил, что прием и отправку лайнеров пришлось ограничить, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов. Таким образом, в ивановском аэропорту Южный самолеты не принимали и не отправляли с 8:50 5 июля, в тамбовском Донском — с 22:25 4 июля, а в ярославской Туношне — с 11:23 5 июня.

После массированной атаки украинских дронов в ночь на 6 июля российские аэропорты ввели временные ограничения на полеты, многим пассажирам пришлось почти сутки провести в залах ожидания. По данным Минобороны РФ, средствами ПВО (противовоздушной обороны) было уничтожено 120 украинских беспилотников самолетного типа. 30 БПЛА сбили над Брянской областью, 29 над Курской, 18 над Орловской, 17 над Белгородской. В Ленинградской области было сбито три беспилотника, в Калужской — четыре. По два дрона нейтрализованы над Смоленской и Новгородской областями. Еще один — над Тверской, один — над Азовским морем.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.